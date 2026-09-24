漢翔無人機搶國防大餅

航太龍頭漢翔（2634）昨（23）日表示，將參加10月1日在台中國際會展中心登場的「國防暨軍民通用產業技術主題展」。據了解，漢翔將首度展示自主研發的「黑翼無人機」與「I SEE無人機」，宣示搶攻國內及全球軍用無人機市場決心。

國防暨軍民通用產業技術主題展，參展企業包括漢翔、中光電、為升、格斯、上緯、全訊、怡利電、碳基、岱宇、聚隆、永虹先進、虎門科技及大亞等大廠。

漢翔此次與中山科學研究院、國防部軍備局聯合參展，以「軍民通用技術」為主題，串聯國防科技與民間製造能量。

漢翔近年積極拓展無人機業務，除了代理與國際大廠合作外，也積極打造自有品牌與產品線，其中最受矚目的便是其自行研發的中型無人機「黑翼無人機（Black Wing）」。