聽新聞
0:00 / 0:00

漢翔無人機搶國防大餅

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

航太龍頭漢翔（2634）昨（23）日表示，將參加10月1日在台中國際會展中心登場的「國防暨軍民通用產業技術主題展」。據了解，漢翔將首度展示自主研發的「黑翼無人機」與「I SEE無人機」，宣示搶攻國內及全球軍用無人機市場決心。

國防暨軍民通用產業技術主題展，參展企業包括漢翔、中光電、為升、格斯、上緯、全訊、怡利電、碳基、岱宇、聚隆、永虹先進、虎門科技及大亞等大廠。

漢翔此次與中山科學研究院、國防部軍備局聯合參展，以「軍民通用技術」為主題，串聯國防科技與民間製造能量。

漢翔近年積極拓展無人機業務，除了代理與國際大廠合作外，也積極打造自有品牌與產品線，其中最受矚目的便是其自行研發的中型無人機「黑翼無人機（Black Wing）」。

漢翔 無人機 國防

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中科院5項軍規技術轉商用 助航太、無人機產業發展

龔明鑫：2030國內無人機產值估逾500億 自製率拚9成

夏普研發通用衛星天線 挑戰星鏈市場主導地位

詹文男X龔明鑫 無人載具新國力 台灣產業升級的新布局

相關新聞

研華北美業績將爆發 下半年當地營收有望增逾五成

工業電腦龍頭研華（2395）北美區總經理牛文中昨（23）日表示，北美市場訂單動能強勁，看好研華北美區業務將下半年將爆發性成長，較上半年大增至少五成，全年北美區營收有機會挑戰10億美元（約新台幣317億元）。

聯發科、仁寶衝6G生態鏈

首屆「2026 6G SUMMIT TAIPEI（6G高峰會）」昨（23）日登場，台灣通訊產業鏈聯發科（2454）、仁寶、中華電、遠傳、華電各自展現技術實力，搶進全球6G生態鏈。

臻鼎發債 籌措252億

PCB龍頭臻鼎-KY宣布，完成第六次海外可轉換公司債訂價，共募資8億美元（約新台幣252.24億元），預計9月29日發行，後於新加坡交易所掛牌。

第一金證智慧申購系統獲獎

第一金證券在第23屆國家品牌玉山獎大放異彩，除了獲得傑出企業、最佳產品「智慧申購系統」、最佳人氣品牌「蛛網智慧單系統」等三大獎項，更以「智慧申購系統」榮獲最佳產品類全國首獎殊榮。

威強電今年拚績增雙位數

工業電腦廠威強電（3022）昨（23）日舉行法說會，公司看好，隨訂單增溫，下半年營運有望逐季走高，全年營收將較去年成長雙位數百分比，改寫新猷。

創見揪伴 搶邊緣AI商機

記憶體模組廠創見（2451）搶攻邊緣AI（Edge AI）商機，昨（23）日宣布推出兩款嵌入式鏡頭模組，並攜手工業電腦大廠研華，整合至搭載輝達Jetson Orin的運算平台，瞄準智慧零售、機器人及工業自動化等應用，擴大嵌入式布局。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。