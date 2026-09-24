瑞銀按讚CoWoS台鏈

瑞銀證券在最新釋出的「半導體產業」報告中指出，特殊應用IC（ASIC）與CPU走向產業舞台中央，成為推動下一波CoWoS產能擴充的關鍵動能。瑞銀上調全球 CoWoS月產能預估值，並看好台積電（2330）、世芯-KY等11檔台股。

瑞銀在台灣企業論壇（UBS Taiwan Summit 2026）及CoWoS產業分析後，進一步將2027年底全球CoWoS月產能預估值從原先的26萬片上修至27萬片，遠高於預估2026年底的16萬片。

瑞銀指出，經過數年投資，大型雲端服務供應商與AI原生公司在加速器與CPU的自研晶片方面到2027年已有穩固進展。台廠中，瑞銀看好台積電、世芯-KY、信驊、創意、聯發科、日月光投控、京元電子、萬潤、弘塑、致茂、鴻勁等，都給予「買進」評等。