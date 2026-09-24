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臺指、永豐投顧推議合服務

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

為深化機構投資人與上市櫃企業的永續溝通，臺灣指數公司與永豐投顧合作推動聯合議合服務，結合臺灣指數公司IR議合服務平台（IR Engage）的議合服務與TIP台灣永續評鑑，以及永豐投顧長期累積的總經、產業及ESG研究與議合經驗，協助機構投資人落實盡職治理，也為企業建立更有效率的投資人溝通管道。

雙方於9月底首度合辦兩場聯合議合，邀請東元遠東新ESG高階主管與投資人關係團隊參與，吸引逾40家海內外機構投資人，就企業永續議題以及企業價值提升計畫進行深度交流。

臺灣指數公司總經理潘景華表示，9月推出新版IR議合服務平台，升級IR服務、議合服務、ESG資訊服務、法說會服務四大核心功能，透過電子化方式串聯企業與機構投資人。會員可透過議合媒合功能主動發起邀請，進行訊息與會議溝通及議合里程碑追蹤，降低雙方建立聯繫與安排議合的門檻。

此次與永豐投顧合作，結合雙方優勢與經驗，協助企業掌握機構投資人關注議題，也讓投資人能直接且深入了解企業ESG推動成果與展望。

永豐投顧總經理黃柏棠表示，永豐長期深耕ESG研究，是本土唯一提供ESG議合之投顧，致力為機構投資人提供專業的研究與投資建議，協助投資人聚焦具財務重大性的永續議題。

兩場聯合議合中，企業營收符合主管機關第二版《永續經濟活動認定參考指引》的比例成為機構投資人共同關注的焦點，也期待企業未來在企業價值提升計畫中有更多著墨。

會中，東元分享自2021年宣示主要據點十年減排50%營運碳排放，期望在2050年達成全集團「淨零排放」的最終目標。

遠東新與投資人分享永續轉型成果，設定2030年策略目標為溫室氣體減量50%、綠色產品與再生原料占比各達50%，以創新技術發展循環經濟實踐永續發展。

臺灣指數公司與永豐投顧攜手合作，鼓勵投資人運用IR議合服務平台，建立完整的議合流程，提升議合便利性與效率，發揮金融業對企業永續發展的實質影響力，達到協助企業與機構投資人之間長期、雙向且具建設性的永續溝通橋梁。

遠東新 東元 永豐

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