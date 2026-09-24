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威強電今年拚績增雙位數

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

工業電腦廠威強電（3022）昨（23）日舉行法說會，公司看好，隨訂單增溫，下半年營運有望逐季走高，全年營收將較去年成長雙位數百分比，改寫新猷。

近年威強電營運策略由傳統工業電腦，轉向高附加價值的網通、醫療與邊緣運算領域。透過全球產能配置，切入高門檻資安領域，不僅強化地緣政治下的供應鏈，更能優化產品獲利結構，建立長期品牌競爭力。

展望2027年，威強電表示，高階視訊會議專案穩定出貨且能見度高，網通資安需求在AI模型導入後暢旺、新投票機專案進行，醫療產品次世代產品能見度明朗。

此外，威強電衝刺機器人業務，日前於超微嵌入式高峰會攜手友上科技，展示智慧機器人實機應用。威強電表示，此次合作以半導體自動化搬運為應用場景，相關架構亦可延伸至更多Robotics與智慧製造設備。

威強電人形機器人布局主要鎖定控制器領域，統合低功耗NPU，測器整合與humanoid（類人類）控制，目前已拿下大陸專案，伴隨攜手超微合作機器人控制器，看好後續商機。

威強電 資安 門檻

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