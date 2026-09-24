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創見揪伴 搶邊緣AI商機

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

記憶體模組廠創見（2451）搶攻邊緣AI（Edge AI）商機，昨（23）日宣布推出兩款嵌入式鏡頭模組，並攜手工業電腦大廠研華，整合至搭載輝達Jetson Orin的運算平台，瞄準智慧零售、機器人及工業自動化等應用，擴大嵌入式布局。

AI應用從雲端走向終端設備，影像擷取與辨識成為落地的重要環節，創見指出，從自助服務設備辨識商品，到機器人感知周遭環境，都需要鏡頭模組與運算平台協同運作，此次推出新品，並透過與研華合作完成軟硬體整合，協助客戶縮短開發時程，搶占Edge AI視覺應用商機。

創見表示，此次與研華合作，將旗下ECM301G2F嵌入式鏡頭模組導入研華DS-015 Edge AI運算平台，由雙方研發團隊共同完成驅動程式整合及相容性驗證，結合即時影像擷取與AI視覺辨識能力，加速客戶導入。

創見說，此次合作讓鏡頭模組布局進一步連結工業電腦與AI運算平台，拓展終端應用範圍。

創見 研華 Edge

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