研華北美業績將爆發 下半年當地營收有望增逾五成

工業電腦龍頭研華（2395）北美區總經理牛文中昨（23）日表示，北美市場訂單動能強勁，看好研華北美區業務將下半年將爆發性成長，較上半年大增至少五成，全年北美區營收有機會挑戰10億美元（約新台幣317億元）。

牛文中透露，截至8月底，研華總部整體訂單出貨比（B／B值）為1.47，美國市場則衝上2.15，預估到今年底仍可在2左右，顯示訂單需求強勁。

另外，研華北美公司到8月底營收年增率約52%，上半年營收約4.32億美元，占集團整體營收比重約29%。美國是研華最大單一市場，也是今年增長最為強勁的市場之一。

若從美國專案設計匯入（Design-Win）金額來看，2025年為4億美元，2026年上半年已超過去年全年成績，今年下半年可能接近甚至超過上半年水準，整體來看，今年美國Design-Win業績應可達去年兩倍以上。

談到各應用端表現，牛文中指出，目前研華在北美大約布局12個垂直市場，其中，醫療、半導體及機器人尤為關鍵，醫療為目前最大應用，「美國前30大醫療製造商，我們做28家，是我們美國最大產業。」

此外，半導體領域則因近年相關廠商積極擴產，強勢帶動研華北美業績。牛文中表示，半導體領域預計今年增長70%，明年增長120%，在快速增長下，預計研華北美半導體領域比重很快會逼近醫療業務。

機器人方面，目前已有20多個相關專案洽談中，並有五個以上完成簽約。

因應客戶需求快速攀升，研華持續擴大北美產能，位於美國南加州的新總部將於10月開幕，當地新產能已於5月開始投產，研華部分專案由北加州轉移至南加州生產，同時透過獎金鼓勵員工加班，以因應現階段需求。