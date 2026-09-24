無敵將經銷高階伺服器

英業達子公司無敵（8201）昨（23）日舉辦法說會，總經理李圍正指出，成功搶入AI商機，拿下高階AI伺服器經銷代理業務，主要客戶在台灣及東南亞等地，近期剛完成一項政府大型專案，目前仍有在手訂單，下半年將視原廠缺料情況，盡力滿足客戶需求。

李圍正表示，無敵不背庫存，僅提供技術服務，因此在最新IFRSs規則下，只能認列經銷服務價差，不能認列銷售總額，因此在營收數字無法看出因AI業務帶來的顯著差異。不過，每一筆訂單完成之後，都將直接認列成純益，對於公司獲利結構將有所幫助，一旦規模擴大，整體獲利有機會顯著成長。

無敵表示，目前經銷代理產品以輝達B200、B300以及GB300為主，GB系列缺貨情形相對嚴重，產品交期較長。