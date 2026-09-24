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貿聯星國併購案 達陣

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

線束大廠貿聯-KY（3665）昨（23）日公告，已與子公司BizLink Speedy Pte. Ltd.共同完成收購新加坡商Interplex集團資料通訊（Datacom）業務案，即日起納入該公司合併報表，可望提升整體營運規模、強化市場競爭力，以及擴大全球布局。

貿聯於6月宣布，以現金8.5億美元（約新台幣269億元）收購Interplex集團Datacom業務，是貿聯歷來最大手筆併購案。貿聯表示，收購案完成後，將強化該公司在資料中心連接技術及基礎設施領域的布局，取得創新客製化互連解決方案、高精密機械產品方案，並提升相關製造能力。

透過整合Interplex的Datacom業務，貿聯將進一步鞏固於整合型資料中心基礎設施領域的市場地位，提供更完整的解決方案組合，並持續推動產品朝更高複雜度、更高附加價值的方向發展。

另外，此併購案可提升貿聯在精密金屬加工相關技術方面的能力與市場地位，這些技術對於支援貿聯的設備解決方案事業部，如用於半導體機櫃、醫療設備及系統整合組，以及其他應用領域至關重要。

貿聯董事長梁華哲之前表示，這次併購在技術上有互補，但最重要的是它的產能。本來貿聯打算自己擴產，在馬來西亞再擴充，透過此次併購案，貿聯直接就有現成產能可用。而且不只在中國大陸，包含越南、泰國、馬來西亞等地產能都可以直接用得上。

貿聯 併購 新加坡

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