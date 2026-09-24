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受惠美國、東南亞市場成長 鈊象下季營運拚新高

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
鈊象董事長李柯柱。聯合報系資料照
鈊象董事長李柯柱。聯合報系資料照

遊戲股王鈊象（3293）昨（23）日召開法說會，董事長李柯柱指出，受惠於美國、東南亞市場持續成長，第4季營運展望樂觀，有信心單季業績將挑戰歷史新高，明年會比今年好。

鈊象上半年每股純益22.77元，為同期最佳；前八月營收171.75億元，年增18.1%，創歷史同期新高，市場推估，鈊象第3季財報將持續繳出亮眼成績單。

展望後市，李柯柱表示，鈊象在美國拓展業務順利，美國市場營收占比同步攀高，從今年3月的11%，擴大到目前約14%，後續還會逐步提升，成為未來業績成長主要動能之一。

李柯柱指出，目前美國共有35個州是合法合規的博弈市場，鈊象跨入其中三個州，並且擁有高市占率，其餘32個州則正在努力中，因此還沒看到美國市場的「天花板」，後續成長空間仍大。

鈊象目前來自東南亞營收占比達54%最高，台灣16%、美國14%、中國大陸5%，其他市場合計11%。 李柯柱透露，不僅美國市場後續還會成長，東南亞也有空間持續向上。

鈊象雖然營收與獲利屢創新高，股價卻不動如山，參與法說會的小股東發言表示「相當委屈」。李柯柱回應，無法控制股價變化，也難以評論股價，但若以公司的獲利能力來看，當前的本益比不到20倍，而且營運穩健，絕對是值得投資的公司。

鈊象 營收 財報

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