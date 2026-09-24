聯合再生規劃美國廠 未量產先轟動

聯合再生（3576）強攻太空AI商機之餘，公司昨（23）日透露，規劃中的美國廠「未量產先轟動」，已有客戶上門談下單，看好明年美國廠落成量產後，將帶動公司明年營收翻倍，後市展望樂觀。

聯合再生董事長洪傳獻昨日表示，與中美晶合資的美國廠預計明年第3季開始量產，目前已經有客戶接洽，估計未來二年內，聯合再生海外營收比重有機會從目前的二成，擴大至五成。

洪傳獻分析，美國太陽能市場一年約有40至50GW的龐大商機，剛性需求相當強烈，因此預料美國廠開始量產後，營收貢獻有望愈來愈大，逐漸成為公司未來營收主力。

聯合再生與中美晶今年7月下旬宣布斥資4,000萬美元（約新台幣12.8億元）共組合資公司，並在美國當地設置首座太陽能模組廠，初步規劃年產能約1GW（10億瓦），全力搶攻美國太陽能與AI資料中心商機。針對美國廠進度，聯合再生表示，正在選址階段，因為美國每個州的補助不太一樣，各州都有在招手，公司內部估計很快就會決定位置，屆時將加速建立產線，踏出台廠深耕美國市場的關鍵一步。