聯合再生揮軍太空AI

太陽能大廠聯合再生（3576）搶進太空AI商機，董事長洪傳獻昨（23）日宣布，正攜手海內外團隊開發業界最看好，用於太空AI發電的鈣鈦礦矽晶疊層太陽能模組，並且會在10月中旬的台灣國際能源周大秀相關產品與技術，伴隨公司品牌力發威，有信心爭取更多訂單。

洪傳獻昨天率領公司團隊舉行台灣國際能源周展前記者會。聯合再生研發鈣鈦礦太陽能多年，正在申請相關專利，現階段主要的研發方向是鈣鈦礦矽晶疊層模組，該模組兼具高轉換效率與高可靠度，將成為未來揮軍太空太陽能的利器。

洪傳獻表示，特斯拉執行長馬斯克提出太空AI願景，對太陽能產業發展有正面幫助，雖然短時間內要立刻實現並不容易，長期來看，太陽能確實是最佳的選擇。

洪傳獻強調，要將太陽能產品應用在太空中，不僅轉換效率要好，更重要的是電池、模組可靠度要高，這也是目前業界積極研發的主因，聯合再生已經組成專門的團隊，不會缺席太空AI商機。

洪傳獻分析，應用在太空中的太陽能產品對價格比較不像一般標準品敏感，客戶要的是高可靠度與高轉換效率，尤其是高可靠度更為重要，絕不能因為電力出現問題，導致低軌衛星或太空AI資料中心停止運轉，所以產品必須要夠成熟，且機構要夠簡單，才有機會打入供應鏈。

聯合再生執行長張為策指出，太空應用未來若能規模化發展，勢必有助於擴大太陽能產業的出海口，聯合再生在海內外均有工廠，加上多年來的量產經驗，具備市場競爭優勢。

今年台灣國際能源周將於10月14日至16日登場，聯合再生大陣仗參展，以「能源港灣」為主題，呈現從台灣航向全球的品牌願景。洪傳獻透露，聯合再生將於展區展示鈣鈦礦矽晶疊層太陽能模組產品，伴隨公司品牌力發威，有信心爭取更多訂單聯合再生強調，旗下太陽能品牌URECO是台灣唯一長年名列BloombergNEF Tier 1的國際太陽能模組品牌，電池、模組產品連續13年獲得經濟部能源署「金能獎」，亦為台灣首家取得工業儲能貨櫃UL 9540認證的業者。

張為策表示，名列在BloombergNEF Tier 1，是取得海外國際訂單的入場券，現階段台灣業者只有聯合再生具備這樣的資格，未來太空太陽能市場擴大時，有信心能在第一時間切入市場商機。