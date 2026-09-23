燁輝將認購燁聯私募案 認購股數為1.34億股、每股私募價格6元

燁輝（2023）23日宣布，斥資8.04億元參與燁聯（9957）私募案，將認購1.34億股，每股價格6元。完成後持股增至12.3億股、比重達35.46%。資金將挹注燁聯電爐節能升級及產線智慧化，以確保低碳高品質料源並優化財務，深化雙贏綜效。

燁輝表示，截至目前持有燁聯股票10.96億股，直接持股比例34.05%。而基於燁聯未來營運規畫與會計師價格合理性意見書，擬參與認購燁聯私募普通股，認購股數為1.34億股，每股私募價格6元，投資金額為8.04億元。

此次參與認購燁聯私募普通股，資金將直接挹注於燁聯鋼鐵推動「高效節能環保電爐」、「熱軋與冷軋產線現代化、自動化及智能建置」、「高值化產品組合與碳鋼產能擴大」，以及「提升綠能使用率與循環經濟」等重大改造計畫。

透過資金支持上游產線現代化與節能升級，能確保燁聯生產之電爐熱軋鋼捲在加工性、表面品質與鍍層附著力上完全匹配燁輝高階鍍烤產品之需求，實現「低碳排」與「高品質」並存的雙重競爭優勢。

而私募資金亦將用於改善燁聯之財務結構、降低利息負擔並增強營運韌性。燁聯獲利能力的提升與營運規模的擴大，將直接反映於燁輝採權益法認列之轉投資收益，創造「上游營運改善、下游料源穩定、整體獲利回饋」的雙贏互惠綜效。

據了解，燁輝與燁聯均為義聯集團旗下的核心鋼鐵企業，雙方透過持股與業務合作緊密連結，但兩者為獨立的公司、產品與製程各有不同。

燁聯以不銹鋼煉鋼、熱軋與冷軋一貫製程為主，是台灣具代表性的一貫作業不銹鋼廠。燁輝聚焦於酸洗、冷軋、鍍鋅、鍍鋁鋅、烤漆鋼捲與工程應用，屬於下游的鍍烤鋼材本業。