長興獲利／自結8月稅前盈餘2.69億元、EPS 0.23元 旺季效應可期

長興（1717）23日公告自結8月稅前盈餘2.69億元，年增28.05％，每股稅前盈餘（EPS）0.23元；前八月稅前盈餘22.95億元，年增37.31％，每股稅前盈餘1.96元。

長興8月營收40.70億元、年增20.95％，其中，合成樹脂、特用材料出貨量略較上月回落，精密設備、半導體先進封裝材料則明顯升溫。長興表示，雖然原料成本增加，但產品組合優化，8月毛利率較上月提升，拉動營業利益、稅前盈餘優於上月，營業利益2.56億元、稅前盈餘2.69億元，分別較去年同期成長72.85％、28.05％。

長興也表示，持續開發高附加價值產品，維持競爭優勢。今年以來產品組合持續優化，反映在本業獲利成長，隨著精密設備密集驗收、半導體先進封裝材料出貨量提升，下半年旺季效益可期。

各項產品中，精密設備進入密集驗收，下半年營收貢獻明顯跳升，第3季營收逐月推升可期；半導體先進封裝材料按既定進度，出貨量逐步拉升。

在PCB材料領域，長興除乾膜光阻劑（DF）及銅箔基板（CCL）外，也加碼布局應用於高階CCL的矽微球材料。長興5月董事會通過子公司⾧興特殊材料（珠海）有限公司新增廠房及產線，擴產矽微球產品。初步規劃斥資10億元台幣，目標將現階段3,000噸產能，倍增至6,000噸；中長期則期望放大至12,000噸。

電子材料外，長興看好光固化材料市場前景，今年加碼擴建海內外生產基地，董事會陸續通過路竹新廠第二期投資案，資本支出4.45億元；海外則在湖北、珠海及東南亞均有布局計畫，包含旗下特用材料事業單位將與湖北宜化集團設立合資公司，建置特用材料新公司，長興將投入約台幣5.66億元，持股70％。