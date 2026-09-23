快訊

4年前就知鄭運鵬穩輸…站台黃世杰卻大讚張善政 賴總統：他是好人才

4天連假後準颱風「舒力基」直撲台 ？ 氣象署指這天北轉角度是關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

長興獲利／自結8月稅前盈餘2.69億元、EPS 0.23元 旺季效應可期

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

長興（1717）23日公告自結8月稅前盈餘2.69億元，年增28.05％，每股稅前盈餘（EPS）0.23元；前八月稅前盈餘22.95億元，年增37.31％，每股稅前盈餘1.96元。

長興8月營收40.70億元、年增20.95％，其中，合成樹脂、特用材料出貨量略較上月回落，精密設備、半導體先進封裝材料則明顯升溫。長興表示，雖然原料成本增加，但產品組合優化，8月毛利率較上月提升，拉動營業利益、稅前盈餘優於上月，營業利益2.56億元、稅前盈餘2.69億元，分別較去年同期成長72.85％、28.05％。

長興也表示，持續開發高附加價值產品，維持競爭優勢。今年以來產品組合持續優化，反映在本業獲利成長，隨著精密設備密集驗收、半導體先進封裝材料出貨量提升，下半年旺季效益可期。

各項產品中，精密設備進入密集驗收，下半年營收貢獻明顯跳升，第3季營收逐月推升可期；半導體先進封裝材料按既定進度，出貨量逐步拉升。

PCB材料領域，長興除乾膜光阻劑（DF）及銅箔基板（CCL）外，也加碼布局應用於高階CCL的矽微球材料。長興5月董事會通過子公司⾧興特殊材料（珠海）有限公司新增廠房及產線，擴產矽微球產品。初步規劃斥資10億元台幣，目標將現階段3,000噸產能，倍增至6,000噸；中長期則期望放大至12,000噸。

電子材料外，長興看好光固化材料市場前景，今年加碼擴建海內外生產基地，董事會陸續通過路竹新廠第二期投資案，資本支出4.45億元；海外則在湖北、珠海及東南亞均有布局計畫，包含旗下特用材料事業單位將與湖北宜化集團設立合資公司，建置特用材料新公司，長興將投入約台幣5.66億元，持股70％。

EPS 營收 半導體 PCB

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

聯傑獲利／8月自結賺275萬元、EPS 0.03元 AI 工業新品拚下半年發酵

景碩獲利／自結8月每股稅後純益1.59元

券商8月獲利大躍進 單月稅後純益274.22億元、月增達1.5倍

「2萬元股王」僅花7個月就讓股價翻倍 信驊四個驚豔

相關新聞

鈊象：下半年營運優於上半年 美國列短期發展重心

遊戲股王鈊象董事長李柯柱表示，今年營運將優於去年，下半年表現也會優於上半年；海外市場方面，美國有很大發展機會，即使市場競...

燁輝下午5點舉行重訊記者會 將說明董事會重大決議

燁輝（2023）於23日17時，於證交所3樓記者室（視訊）召開重訊記者會，由發言人田文中說明董事會重大決議。

聯茂獲利／8月自結淨利約9.24億元 每股稅後純益2.54元

銅箔基板廠商聯茂（6213）應主管機關要求因公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。自結8月單月每股稅後純益2.54元。

景碩獲利／自結8月每股稅後純益1.59元

載板廠商景碩（3189）23日應主管機關要求公布自結數，自結8月單月淨利約8.17億元，年增353.89%，單月每股稅後純益1.59元。

華星光獲利／8月自結淨賺0.92億元、EPS 0.64元 成長趨勢明確

華星光（4979）23 日達公布注意交易資訊標準，公布 8 月單月自結獲利，歸屬母公司業主淨利 0.92 億元，年增 2.22%，每股純益 0.64 元。今年第 2 季歸屬母公司業主淨利 1.84 億元，年增 93.68%，每股純益 1.29 元。法人看好，應用於 Scale-across 的 DCI 光互連產品會是公司最主要營收成長動能

金像電7、8月營收優於預期 法人估今年 EPS 將突破40元

金像電（2368）受惠AWS Trainium 3與交換器需求持續成長，7、8月累計營收達203.9億元，營收表現優於預期，法人估今年每股獲利（EPS）將逾40元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。