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鈊象：下半年營運優於上半年 美國列短期發展重心

中央社／ 台北23日電
鈊象董事長李柯柱。記者陳正興／攝影
鈊象董事長李柯柱。記者陳正興／攝影

遊戲股王鈊象董事長李柯柱表示，今年營運將優於去年，下半年表現也會優於上半年；海外市場方面，美國有很大發展機會，即使市場競爭激烈，但依然是短期發展重心，東南亞維持穩定成長，長期將持續分散市場布局。

鈊象今天舉行法人說明會。鈊象今年前8月合併營收新台幣171.75億元，年增18%，其中網路遊戲授權營收成長31%，為主要成長動能；前8月網路遊戲授權、網路遊戲APP及商用遊戲機營收占比分別為74%、24%及2%。

從區域營收來看，今年前8月東南亞占54%，仍為最大市場，台灣占16%、美國14%、中國大陸5%，其他地區占11%。

展望下半年，李柯柱表示，網路遊戲授權業務預期延續上半年成長動能，除了持續深耕既有東南亞市場外，也將更多研發能量投入成長潛力較大的歐美市場，推出在地化新產品線，預期今年網路遊戲授權營收持續穩定成長；至於網路遊戲APP及商用遊戲機，今年營收預期仍小幅衰退。

鈊象主管表示，網路遊戲授權將依不同地區需求調整產品，一個月可推出3至5款產品，也有與當地業者合作的產品；鈊象短期仍將美國視為重點發展市場，預期未來美國營收比重可望再逐步提高。

商用遊戲機方面，鈊象原先預期今年微幅成長，目前則轉為預估小幅衰退。鈊象主管指出，主要市場中國大陸受到景氣不佳影響，部分遊樂場營運不如預期，中古機台流入市場也壓抑新機需求；若中國大陸經濟未改善，相關市場可能還會低迷一段時間，鈊象將重新考量相關產品經營策略。在網路遊戲APP方面，穩固台灣市場，也會深耕海外，並持續在各遊戲平台上架新遊戲。

其他海外市場方面，李柯柱說，以中南美洲表現較佳，非洲市場自去年底、今年初進入後也有不錯斬獲；歐洲市場因當地有大型及國際遊戲業者競爭，推進速度相對較慢。鈊象長期政策是分散市場布局，以降低過度集中單一市場的風險。

鈊象 美國 營收

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