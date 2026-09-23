華星光獲利／8月自結淨賺0.92億元、EPS 0.64元 成長趨勢明確

華星光（4979）23 日達公布注意交易資訊標準，公布 8 月單月自結獲利，歸屬母公司業主淨利 0.92 億元，年增 2.22%，每股純益 0.64 元。今年第 2 季歸屬母公司業主淨利 1.84 億元，年增 93.68%，每股純益 1.29 元。法人看好，應用於 Scale-across 的 DCI 光互連產品會是公司最主要營收成長動能

法人指出，受惠於全球 AI 基礎建設持續發展，華星光將有兩大成長動能，首先是應用於 Scale-across 的 DCI 互連產品，將會是公司最主要的營收成長動能；再來是 InP 雷射後段代工，明顯受益於 Scale-Out 的龐大需求，成長趨勢有望延續至 2028 年。

法人表示，由於單一巨型資料中心耗電將使電網不堪負荷，目前 AI 基礎建設方向改為多個較小型 AI 算力集群發展，因此資料中心間連線需求增加，推動連接距離 80 公里以上的 ZR 模組出貨成長，華星光主要客戶在 ZR 模組為全球市占率冠軍，將同步成為資料中心間連線擴張的主要受惠者。