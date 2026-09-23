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無敵法說會／業外獲利貢獻 上半年虧損收斂
英業達（2356）子公司無敵（8201）23日舉辦法說會，今年上半年營收約2.36億元，較去年同期微幅成長。上半年虧損約600萬，與去年同期虧損2,100萬相比，虧損金額顯著減少，接近損平。除業外收益貢獻外，第2季也成功轉虧為盈。
總經理李圍正表示，虧損降低的主要原因來自於業外收益的貢獻，上半年業外收益約1,000萬，而去年同期則為虧損500萬，兩者相差約1,500萬。第2季在業外貢獻下，單季獲利成功轉正。
公司表示，目前積極推動車用電子產品，今年已經陸續有進度，包括AC控制系統以及sensor感測器的部分。客戶方面，公司開始進入國內市場，和國內專業AI客戶合作，並開始陸續小額出貨。此外，在新產品部分，無敵切入數位相機市場，將其推展在不同的產品領域。
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