不到兩個月股價翻倍 化工銅板股和益飆什麼？

化工股23日部分個股大漲，上品（4770）、中華化（1727）盤中都漲停，中華化更衝上116.5元創下歷史新高，由7/30低點61.7元至今日漲停價波段大漲88%，不過和益（1709）漲勢更強，由8/3至今日高點已大漲達120%，股價翻倍。和益第2季財報因產品漲價，但成本卻下降，使得毛利率大幅跳升至32%。

台股昨日盤中創下新高，化工股有中華化、和益也跟進創下新高，中華化攻上116.5元漲停鎖死，成交量破2萬張；和益盤中持續大漲逾5%，成交量放大至接近8萬張。和益8月3日不過22.95元，但至今盤中高點已來到50.5元，不到兩個月股價翻倍。

和益為清潔劑、界面活性劑上游原料業者，和益指出，旗下產品價格與油價連動性較強，第2季受美伊戰爭影響、油價大漲，產品售價跟進反應成本，帶動第2季營業額成長。

和益第2季營收26.89億元，年增22.6%，但營業成本反而由去年同期的19.4億元降至18.19億元，年減6.2%，帶動單季毛利由2.54億元大幅增至8.7億元，年增約2.4倍，毛利率也由去年同期11.58%躍升至32.37%，較第1季20.33%再增加12.04個百分點；營業利益6.63億元，營益率24.67%，歸屬母公司業主淨利3.56億元，較去年同期6,009萬元大增約4.9倍，單季每股純益（EPS）0.75元。

和益也逐步轉向生產高值化特化產品，和益表示，目前部分還在實驗室階段、某部分已在進行製程測試。預計明年年中至年底，將有初步成績。