嘉晶挾 AI 商機+漲價題材飆漲停 但矽晶圓漲跌卻不同調

嘉晶（3016）法說會報喜，挾著搶攻AI商機及漲價題材，23日開高走高衝上漲停145.5元鎖死，不過，矽晶圓股的表現並不同調，漢磊（3707）及台勝科（3532）也是上漲走勢，但環球晶（6488）、中美晶（5483）、合晶（6182）則是下跌。

嘉晶搶攻AI商機，從功率元件延伸至光通訊，鍺矽磊晶成為成長新動能，相關產品今年第2季已開始量產，當季營收較首季成長113%，嘉晶強調，目前「完全沒有訂單問題，而是產能跟不上客戶需求」。

嘉晶表示，在報價方面，今年第3季已啟動調價，依產品特性、客戶承受能力協商調整，部分客戶已完成議價，並非全面採取一致漲幅；嘉晶指出，看好下半年營收、獲利將優於上半年。

另外，目前矽光子相關鍺矽（Ge／Si）磊晶需求能見度已達2028年，明年產能規劃擴至目前的3.5至四倍，仍僅能滿足不到5成客戶需求，不排除持續擴產。

嘉晶早盤以145元開出，盤中衝上漲停145.5元鎖死，矽晶圓族群則是漲跌互見，漢磊以70.9元開高，一度衝達漲停76.4元，盤中打開漲幅逾1%；台勝科以442元開高，一度拉升至460元，盤中漲幅逾3%。