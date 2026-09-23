水冷板價格提升 法人調高奇鋐獲利預估值及目標價

奇鋐（3017）受惠客戶強勁需求，持續擴充水冷板產能，加上傳出市場競爭趨緩、原料成本攀升，GPU水冷板均價可望較先前提升，法人鑒於VR平台GPU 水冷板市占率較預期高及產品組合改善，上修獲利預估值及目標價。

產業趨勢來看，大型本國投顧分析，液冷散熱在人工智慧（AI）伺服器滲透率上升，預估水冷板升規趨勢加速可期，VR平台將採微通道水冷板，VR Ultra則採鑽石銅材料提高導熱係數，並將水冷板的微通道管徑再縮小，推升水冷板均價。

法人指出，AWS Trainium3 Max以雙面水冷板設計強化散熱效率，超微未來亦將採用雙面水冷板設計，應用於MI455 Helios機櫃，加上水冷板散熱範圍不僅限於晶片，還涵蓋電源供應器、網路介面卡與收發器，快速接頭（QD）用量與均價亦持續成長，奇鋐在交換機托盤液冷散熱市場占有主導地位，看好2026年下半年至2027年液冷產品營收動能。

隨奇鋐在機櫃液冷內含價值提升，法人預估，2027年液冷散熱解決方案貢獻營收過半比重，在取得新專案與出貨放量下，ASIC營收亦可明顯攀升，並超越GPU營收。其他液冷業務潛在上檔空間將來自2027至2028年的CPU與LPU機櫃、CPO及1.6T交換機。