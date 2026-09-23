健策飆漲停寫掛牌新高、股價超車大立光 這幾檔散熱股也大漲

台股再站上48,000點，健策（3653）成為強勢指標，23日一開盤就衝破6,000元關卡，以6,005元開出，盤中飆上漲停6,410元鎖死，股價超車大立光（3008），躋身第四名千金股，同時寫掛牌新高；散熱股同步大漲，富世達（6805）一度衝上漲停2,750元，創歷史新高價，盤中漲幅近5%；AMAX-KY（6933）也亮燈漲停。

外資看好健策，亞系外資目標價上看8,800元，日系外資更是喊上9,420元，外資目標價愈喊愈高，健策23日股價強勢表態，早盤以6,005元開出，盤中低點一度下滑至5,930元，隨後買盤升溫股價急拉衝上漲停6,410元鎖死，寫下天價。

富世達以2,490元開低後翻紅，一度衝達漲停2,750元， 寫歷史新高，盤中漲幅5%；AMAX-KY以320元開高後走高，盤中亮燈漲停衝達350元鎖死；另外，奇鋐（3017）以3,425元開出，一度拉升至3,590元，逼近新高價，盤中漲幅逾2%。