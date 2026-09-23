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光電子出貨暢旺 法人調升全新獲利預估值及目標價
全新（2455）拜光電子產品順利出貨，7、8月營收明顯躍升，第3季營運優於預期，法人看好，2027年光電子營收可望超過微電子，並帶動產品組合優化，有利於評價提升，調高獲利預估值及目標價。
投顧法人分析，全新在5月底、7月初取得出口核准後，基板供應問題緩解，7、8月合計營收8.9億元，年增57.8%，優於預期，推測7月光電子營收占比已逾40%，8月更達45%以上，下半年有機會單月超過一半比重，毛利率亦同步轉佳。
除原先100G、200G接收端主力產品外，法人認為，發射端成長將成為2027年主要動能，逐步成為資料中心大宗產品。其中，CW Laser方面，原本日系客戶穩定出貨，並密切與美系主力客戶與多家光模組廠開發，亦同美系大廠合作， 預計2027年見到明顯貢獻。
EML客戶則進入驗證階段，涵蓋100G、200G規格，預期2027年陸續看到貢獻。法人表示，發射端技術難度高因此享有更高毛利率，同步優化產品組合，調高明年發射端營收貢獻，預期2027年光電子營收占比將達60%。
全新看好未來光電子強勁需求，積極擴充產能，將今、明年MOCVD機台採購計畫數量從五台提升至七台，總規畫機台數量將達69台，同時積極尋找其他擴廠地點。
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