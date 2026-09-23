光電子出貨暢旺 法人調升全新獲利預估值及目標價

化工股23日部分個股大漲，上品（4770）、中華化（1727）盤中都漲停，中華化更衝上116.5元創下歷史新高，由7/30低點61.7元至今日漲停價波段大漲88%，不過和益（1709）漲勢更強，由8/3至今日高點已大漲達120%，股價翻倍。和益第2季財報因產品漲價，但成本卻下降，使得毛利率大幅跳升至32%。

2026-09-23 13:21