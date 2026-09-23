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統新股價再創歷史新高 濾光片需求強勁

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

濾光片大廠統新（6426）23日以平盤開出後，買盤迅速湧入，股價直奔漲停，開盤20分鐘左右便成功鎖死，目前仍有1,700餘張買盤等待入場，漲停價391.5元，再度創下股價歷史新高紀錄。法人指出，資料中心互連需求將持續帶動濾光片需求，統新營運成長動能持續轉強。

法人指出，統新第2季毛利率56.2%，季增約16個百分點，成長趨勢猛烈，且目前產線已接近滿載，產品交期拉長，顯示客戶需求十分強勁。為滿足客戶需求，統新已規劃產能擴充，新產能將在明年第1季開始陸續到位。

目前AI基建被拆為四大區塊，分別是Scale-in、Scale-up、Scale-out以及Scale-across，統新目前在其中三項領域皆有相關產品，Scale-up 對應 FAU coating、Scale-out對應 1.6T 與 800G 用的 TOSA/ROSA 濾光片、Scale-across 對應 WDM 濾光片，將會是接下來主要成長動能來源。

漲停 法人 歷史

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