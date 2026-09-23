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晶圓廠擴產潮帶旺化學品需求 上品、中華化盤中亮燈

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

晶圓廠掀擴廠潮，帶動化學品及設備需求，上品（4770）、中華化（1727）兩檔23日盤中均拉至漲停；勝一（1773）也漲逾2%。法人指出，晶圓廠海內外大擴產，化學品、槽車及氟素設備需求跟著提升，業者訂單、出貨表現已反映，且後市需求動能看好。

上品日前表示，海內外晶圓、記憶體業大建廠，帶動電子化學品需求，化學廠也掀起建廠潮，氟素設備及管材、槽體系統需求大增，今年訂單翻倍成長。至2026年8月底，在手訂單約75億元，較年初的38億元倍增，更預估今年接單狀況持續向上，將超越去年、可望寫歷史新高。

上品日前指出，隨半導體及電子化學品擴廠，對氟素設備及槽車需求強勁。目前需極力放大產能因應，各區域需求皆成長，其中台灣需求尤其強勁。今、明年將持續擴充台灣廠產能，預計於2027年再增加20%左右產能。上品先前月產能約80台槽車，目前已提升至140台；因應半導體及電子化學品需求，公司規劃台灣廠再擴增約20%產能至170台，預計2027年第1季投產。

中華化今年前八月累計營收16.49億元，年增26.37%。中華化電子級硫酸今年第2季開始出貨先進製程，成為台廠中第二家供應先進製程的業者。加上軍工特化品新標案收入認列，營收大幅成長。

勝一8月營收再寫新高，連續三個月創高。公司表示，隨半導體客戶新廠落成，晶圓及設備清洗需求放大，增加對電子級溶劑產品拉貨力道。勝一目前旗下電子級產品占營收近八成，其中約75%應用於半導體製程。半導體相關應用中，約八成產品已導入先進製程，並有三項產品為獨家供應。

晶圓 中華化 晶圓廠

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