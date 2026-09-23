安葆營運加溫 股價早盤強攻漲停

晶圓廠掀擴廠潮，帶動化學品及設備需求，上品（4770）、中華化（1727）兩檔23日盤中均拉至漲停；勝一（1773）也漲逾2%。法人指出，晶圓廠海內外大擴產，化學品、槽車及氟素設備需求跟著提升，業者訂單、出貨表現已反映，且後市需求動能看好。

2026-09-23 11:49