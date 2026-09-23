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安葆營運加溫 股價早盤強攻漲停
安葆（7792）營運強勁成長，在手訂單達近170億元的歷史高檔水位，訂單能見度可達2028年。23日股價開盤一小時內就帶量衝上漲停，上漲37.5元，成交量逾2,400張，盤中站上415.5元歷史新高價位，呈連五漲走勢。
安葆在手訂單成長主要來自半導體客戶海內外擴廠，以及AI資料中心對高可靠度電力基礎設施需求增加，涵蓋備援發電、UPS、配電控制及整體系統整合，主要客戶以大型半導體製造商為主。其中台灣占55%、海外約占45%；海外市場主要來自美國、德國等地。
安葆今年前八個月累計營收達44.72億元，較去年同期36.79億元增加7.93億元，年增幅達21.6%，展現出強勁且穩健的成長態勢。今年上半年毛利率19.7%，年增6.75個百分點。稅後純益3.16億元，年增83.5%；每股稅後純益6.85元。
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