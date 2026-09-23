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看準重建需求商機！台泥買烏克蘭水泥第二大廠 股價強攻

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

台泥（1101）22日召開臨時董事會，通過授權旗下荷蘭子公司以不超過7.5億歐元（約新台幣272億元）企業價值，收購烏克蘭第2大水泥建材公司IFCEM等公司100%股權。台泥指出，2022年俄烏戰爭爆發後，IFCEM的工廠持續生產，銷售未曾中斷，且毛利率還持續增加。台泥23日股價一度大漲5%，盤中漲幅逾4%。

台泥指出，IFCEM是烏克蘭第二大水泥公司，市占率約36%，收購範圍除IFCEM及其子公司外，也包括屋頂建材公司Ivano-Frankivsk-Dakh、石膏製品公司KRU Gips與乾混砂漿公司KRU Mix等公司，產品多元涵蓋水泥、預拌混凝土、骨材、屋頂建材、石膏板及乾混砂漿。

台泥表示，儘管俄烏戰爭持續，但IFCEM仍持續生產，且公司2025年營收甚至較前一年成長20.3%，毛利部分更年增40.3%，毛利率由2024年的34%提高至39.6%；營業利益年增51.2%，稅後淨利年增44.5%，顯示公司在戰爭期間仍維持一定的生產能力與獲利表現。

台泥表示，本交易尚須取得台灣、烏克蘭等多地主管機關核准，方能完成交割。若未來完成收購，台泥將把集團在低碳研發與生產等領域的經驗導入IFCEM。本次收購等於完成了台泥在歐洲市場的關鍵戰略拼圖，將歐洲水泥版圖由南歐與西歐延伸至東歐地區。

烏克蘭政府、世界銀行、歐盟與聯合國今年2月發布第五次「快速損害與需求評估」（RDNA5），烏克蘭未來十年的重建與復原需求約5,880億美元，將近該國2025年名目GDP的三倍。根據烏克蘭水泥協會資料，烏克蘭水泥消費量在戰前的2021年約1,060萬噸，近年已回穩至每年約620萬至650萬噸。

台泥今以24.85元開高，一度大漲至26.1元，而後雖然漲幅略有縮小，但仍上漲約4%。

台泥 水泥 烏克蘭

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