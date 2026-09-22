臻鼎完成8億美元海外可轉換公司債訂價 逾七倍超額認購

臻鼎（4958）今日宣布，於 2026 年 9 月 22 日順利完成第六次海外可轉換公司債訂價，募資總金額達 8 億美元（約新台幣252.24 億元），並預計於2026 年 9 月 29日發行，後於新加坡交易所掛牌。本次發行零票面利率之海外可轉換公司債，發行期間五年，殖利率為 0.00%，轉換價為為新台幣 550.13 元，以訂價當日之收盤價計算，轉換溢價率為 12.5%。

臻鼎為全球第一大之印刷電路板（PCB）製造商，並以「One ZDT」一站式方案橫跨 AI 時代之雲（Cloud）、管（Network）、端（Edge）應用。近年積極布局高階 IC 載板，、AI 伺服器、光模塊等AI 世代關鍵成長引擎。臻鼎是少數能夠提供客戶在高階 AI 伺服器上 iHDI 及 HLC 硬板技術整合方案的廠商，並同時切入 GPU 與ASIC 客戶。光模組產品已進入量產並開始貢獻營收，另有高階產品持續持續與客戶針對未來 2-3 個世代平台的產品進行開發與認證，強化臻鼎於雲、管、端與 AI 之覆蓋。

臻鼎-KY 說明，憑藉深厚的技術底蘊與關鍵製程的絕對優勢，長期深獲全球頂尖客戶的高度信賴。本次海外籌資所募資金將全數用於充實營運資金，全力支持高階產品的技術開發，以持續鞏固本公司在全球 PCB 產業的領先地位。本次發行不僅成功吸引海外頂尖機構投資人與長線基金的踴躍參與，更在交易啟動後迅速獲得超過七倍的超額認購，充分彰顯國際資本市場對臻鼎營運實力與戰略布局的高度認同。

繼 2025 年 9 月成功發行 4 億美元海外可轉換公司債（ECB）獲得市場熱烈迴響後，今年再度順利發行，不僅再次驗證全球投資人對臻鼎長期財務結構與業務前景的堅定信心，也為公司下一波的高階成長奠定最扎實的資金後盾。摩根士丹利亞洲有限公司（Morgan Stanley Asia Limited）與花旗環球證券（Citigroup Global Markets Limited）擔任本次發行的聯合全球協調人及聯合簿記管理人。