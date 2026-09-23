泛用樹脂報價走揚 台化、國喬、台達化進補

中東衝突催動油價，泛用樹脂近一周報價上揚，其中，聚苯乙烯（PS）、ABS漲幅最多，台化（1326）、國喬、台達化營運有望進補。

至於上游原料報價，最大宗石化原料乙烯價格較上周持平，丙烯則每公噸上漲50美元、漲幅約4%。苯乙烯（SM）每噸下跌32美元，跌幅2.6%。

下游泛用樹脂產品則齊迎漲勢。

其中，又以聚苯乙烯（PS）、ABS漲幅居冠。PS每噸上漲70美元、漲幅4.9%；ABS每噸上漲60美元、漲幅3.8%。聚丙烯（PP）則每噸上漲30美元、漲幅2.6%。低密度聚乙烯（LDPE）、線性低密度聚乙烯（LLDPE）則分別上漲0.4%及0.9%。PVC則持平。僅HDPE每噸小幅下跌5美元、跌幅0.5%。