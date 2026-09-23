前興櫃股王好猛 漢測上櫃首日漲2,480元

前興櫃股王漢測（7856）昨（22）日以每股2,250元轉上櫃，蜜月行情甜，盤中最高衝上4,995元，終場漲2,480元，漲幅110.2%、收4,730元，市值站穩1,500億元之上，中籤投資人若以收盤價賣出，一張可賺248萬元。

漢測此次承銷價創台股新紀錄，掛牌前公開申購凍結市場資金達8,656億元，中籤率僅0.29%。昨日以4,400元開出，較承銷價大漲95.5%，盤中一度逼近5,000元大關，若在最高價賣出，每張價差更高達274.5萬元，讓幸運中籤者抱回大紅包。

漢測以探針卡與清潔材料、測試設備工程服務、半導體設備與客製化產品三大業務為核心，除既有晶圓測試，正積極拓展高速記憶體系統級測試（SLT）、先進封裝設備及矽光子測試，蓄積後續成長動能。

展望後市，漢測總經理王子建表示，今年營運表現比去年好非常多，明年業績成長幅度也不小。

王子建透露，矽光子測試目前已有小量營收，預計明年開始有設備營收貢獻，近期也與德國光子自動化設備業者ficonTEC合作，結合設備整合及客製化製造能力，搶攻共同封裝光學（CPO）商業化商機。

王子建強調，漢測當前持續朝先進測試技術開發，矽光子是著墨重點，薄膜探測器也朝矽光子測試方向開發，在矽光子測試布局方面，已涵蓋從第一道測試、到IC上板後的第二道測試、第三道測試，最後再到模組測試。