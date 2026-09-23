「2萬元股王」僅花7個月就讓股價翻倍 信驊四個驚豔

股王信驊（5274）昨（22）日一度攻上漲停板21,800元新天價，終場收20,905元，上漲1,085元，單日走勢改寫台股四大紀錄，包括首檔股價突破2萬元個股、盤中21,800元為史上最高價、盤中大漲1,980元為歷來個股最大上漲金額，以及僅花七個月股價從1萬翻倍至2萬元的「前無古人」紀錄。

信驊昨日開盤跳空攻上漲停，將台股個股價格天花板推升至21,800元，之後漲幅收斂，終場漲1,085元、漲幅5.47%，收20,905元，站穩2萬元大關。

信驊昨天站上2萬元，寫下台股新里程碑；盤中上漲1,980元、衝上漲停板21,800元，刷新單日盤中最大上漲金額與股價紀錄。

股價今年2月首度突破1萬元，9月即突破2萬元，約七個月達到股價翻倍，也是歷史紀錄。

信驊近期獲投信持續加碼，成為推升股價上漲主要動能，以共同基金持股及買賣超統計，信驊名列9月以來投信持續買超、上周仍加碼的重倉股，成為季底法人布局焦點之一。

信驊股價創高背後，強勁基本面是最大靠山，前八月合併營收101.68億元，年增74.4%，突破百億元大關，公司並預期第3、4季營收可望逐季創高，AI基礎建設投資帶動伺服器管理晶片需求，成為業績成長主要動能。

展望第4季，信驊以美元兌新台幣平均匯率32元估算，單季營收估達66億至68億元，毛利率約67%至68%，相較7、8月單月營收約15億至16億元，年底出貨規模可望進一步放大，並受惠產品組合優化。

展望明年也釋出正面訊號，強調目前掌握的明年訂單總量已超越今年營收規模，推估出貨量將大幅成長，日前並與日月光半導體簽訂兩年採購合約，提前確保產能供應。

產品策略上，信驊除以遠端伺服器管理晶片（BMC）為核心，也透過SMC多卡架構因應大型AI系統管理需求，並拓展PRoT平台安全晶片及I／O擴充晶片，法人看好在伺服器架構日益複雜下，管理、安全與模組串接需求同步提升，持續擴大信驊產品應用商機。