佰鴻三策略布局光通訊

LED封裝廠佰鴻（3031）昨（22）日召開法說會，公司表示，受惠PCBA業務回溫與工程案推動，下半年營運力拚持平上半年。展望明年，在業務推進與新專案帶動下，營運動能可望加溫，整體產業景氣亦較前兩年逐步回升。

佰鴻指出，下半年動能主要來自專案工程結尾陸續入帳，且PCBA業務維持穩定運行，預估表現與上半年相當。展望明年，除持續擴大LED的PCBA推進力道，專案工程也將有新案件迎來實質進展，屆時將依規定公告相關進展，挹注後續成長動能。

針對光通訊領域布局，佰鴻透露，內部密切掌握商機，考量上游材料參與者眾且具較高技術門檻，公司布局聚焦於封裝後段環節，若切入時機成熟且對公司營運有利將積極爭取；整體策略將以技術升級、市場拓展及永續經營為三大方針。

佰鴻除LED封裝外，亦跨足其他電子及元件封裝。生產端早期導入自動化與智慧製造，近期導入AI工具應對原物料與市況波動，維持健全供應鏈管理，在穩固既有客戶同時持續拓展新客群。