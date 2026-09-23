中台奪廢棄物清理標案

中台（6923）昨（22）日公告，取得台南市環保局「二仁溪河道廢棄物清理第二期專案計畫」標案，總決標金額10.23億元，中台為代表廠商並承攬九成分額，預計今年第4季啟動認列，明年迎來施工高峰，挹注今、明年營收動能。

此案履約期為決標日起25個月，中台指出，標案工程預計第4季開始按進度認列約一成；明年進入施工高峰，認列比重上看六成，其餘約三成則於後年結算，整體認列節奏穩健，將依工程施作進度陸續認列營收。

根據該案招標公告，工作標的涵蓋受重金屬汙染土壤、混合廢棄物及廢印刷電路板等清理與再利用處理。

中台目前旗下三座甲級處理廠皆維持運轉，公司持續推動三廠整合調度，優化產能配置並拉高高值化廢棄物處理比重。