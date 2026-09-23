中磊攻次世代超高速光纖

中磊（5388）昨（22）日宣布，布局次世代超高速光纖網路，推出50G PON超高速光纖解決方案，支援非對稱及對稱兩種網路需求，並將前進美國最大有線電視營運商展會「SCTE TechExpo26」，秀技術肌肉。

業界指出，隨著8K影音串流、雲端遊戲、AR／VR、企業連線等需求快速成長，上傳、下載「對稱」網路傳輸成為次世代超高速光纖網路關鍵，中磊推動相關布局，有望為營運增添動能。

中磊表示，50G PON超高速光纖產品是下世代寬頻的關鍵技術，中磊開發50G PON用戶端設備（CPE）系列產品，符合ITU-T國際標準，提供高容量、對稱式的multi-gigabit連線能力，搶進電信營運商在家用、企業、行動回傳及有線電視寬頻市場。