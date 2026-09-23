前鼎上月EPS 0.24元 訊達-0.1元

前興櫃股王漢測昨（22）日以每股2,250元轉上櫃，蜜月行情甜，盤中最高衝上4,995元，終場漲2,480元，漲幅110.2%、收4,730元，市值站穩1,500億元之上，中籤投資人若以收盤價賣出，一張可賺248萬元。

2026-09-23 01:29