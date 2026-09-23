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前鼎上月EPS 0.24元 訊達-0.1元
光通訊模組廠前鼎（4908）遭列注意股票，昨（22）日應主管機關要求，公布自結8月淨利1,900萬元，年增27%，每股純益0.24元。
前鼎表示，聚焦CPO外置光源模組開發，將累積多年的光、電、熱以及機構相關的技術，集成在外置光源模組研發。前鼎昨天股價跌9.5元、收222.5元。
法人指出，光互連技術在AI伺服器集群重要性日益重要，推升高速光模組需求持續增加，前鼎積極完善產品線規劃，滿足客戶需求，有利營運成長。
系統整合廠訊達自結8月淨損525萬元，不如去年同期獲利態勢，每股淨損0.1元。訊達前八月營收13.54億元，年減14.40%。昨天股價跌1.85元、收22.1元。
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