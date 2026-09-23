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電信三雄i18 Pro 開賣報捷

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
電信三雄i18 Pro銷售開紅盤
電信三雄i18 Pro銷售開紅盤

蘋果iPhone 18 Pro系列新機上周五（18日）全球開賣，台灣電信業者觀察，新機上市後第一個周末熱銷，開賣首三日銷售較去年同期成長七成，更驅動使用前三代iPhone的果粉換機需求。

台灣大表示，申辦iPhone 18 Pro系列用戶中，近六成用戶原持有前三個世代系列（iPhone 15、16、17系列），較去年前三個世代換機數量成長近一成，顯示換機周期逐步縮短。

台灣大指出，觀察本月18日至20日iPhone 18 Pro銷售數據，累計銷售量較去年同期成長逾七成。台灣大強打月租1,599元5G方案熱點分享吃到飽，月租1,599元申辦量較去年成長超過六成，跨裝置連網需求帶動果粉換機同步升級資費。

遠傳表示，觀察到各地門市都湧入大量果粉申辦購機，上周末人潮更多，門市與網路門市買氣皆同步升溫，統計18日至20日，新機累計銷售量較去年同期成長七成。

資費部分，遠傳指出，九成用戶都選擇申辦月租1399元及1599元的遠傳心5G資費方案；其中，以iPhone 18 Pro Max 512GB「勃根地紅」最受果粉青睞，為最熱銷機種，顯示高階規格與全新色系獲得果粉高度關注。

即便外界預期多數果粉目標鎖定購買蘋果首款折疊機iPhone Duo，恐壓抑iPhone 18 Pro系列買氣，遠傳指出，iPhone 18 Pro系列硬體大升級，首度搭載可變光圈主鏡頭，攝影效果大提升，仍深受忠實果粉期待，買氣與人氣仍高。

中華電信日前公布，iPhone 18 Pro系列開賣銷售成績較去年iPhone 17 Pro系列成長超過六成。

電信三雄 iPhone 18 Pro iPhone

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