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宏達電AI新品來了！外界推測是全新穿戴產品 將助攻業績

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
宏達電董事長王雪紅 。聯合報系資料照
宏達電董事長王雪紅 。聯合報系資料照

宏達電（2498）昨（22）日於官方社群平台預告AI新產品，並用神秘帳號VIVEE分享首支預告影片。外界推估，宏達電新品極可能是全新AI穿戴裝置，並可用於日常生活中，為營運增添助力。

宏達電先前已推出首款AI眼鏡VIVE EAGLE，並有全新改款產品，同時將揮軍歐美市場，此次預告新品將登場，未來AI產品線有望再添生力軍。

據悉，全新改款的VIVE EAGLE新增數款不同外觀設計新品，也透過軟體更新加入3K錄影、慢動作錄影、Live Streaming直播、AI即時翻譯對話模式、點頭接聽、搖頭拒接來電等新功能 ，並與當地合作夥伴進行深度合作，藉此積極打入當地市場。

宏達電資深副總裁黃昭穎先前曾透露，預計第4季會再發布一款全新AI相關產品，而全新硬體規格的第二代VIVE EAGLE則將在明年上半年推出，全力搶攻正在蓬勃發展的AI眼鏡市場商機。

根據宏達電本次新品預告影片內容，其形象是一顆造型宛如三角飯糰的新角色，但並未說明此一造型與新品的關聯性。對此，宏達電僅透露，品牌下一步將從日常生活出發，讓科技更自然地融入人際交流，持續探索更多互動、理解與情感連結的可能，也為未來生活帶來嶄新想像。

宏達電近期積極整理產品組合，智慧手機產品線已經逐步告終，AI眼鏡則是持續更新，並且進一步擴大銷售市場，VR、XR產品線也持續推進當中。

黃昭穎先前透露，目前公司營收結構當中，XR裝置仍是最大宗，AI眼鏡則已超越智慧手機，未來隨著歐美市場逐漸拓展後，AI眼鏡營收比重亦有望進一步提高，成為公司營運成長的新動能。

展望未來，黃昭穎強調，第4季是傳統消費電子旺季，加上歐美市場是台灣的數倍，也是全球消費性電子主流市場，因此有信心營運表現會比先前成長。

宏達電 Vive 穿戴裝置

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