三商家購分割零售事業 明年轉型投控

三商家購今天通過公司分割案，將以分割方式，把原經營之「美廉社」、「心樸市集」、「美廉便利架」、「Go美廉」等零售通路品牌相關資產、負債及營業，分割移轉予持股100%之子公司富達零售；三商家購則將轉型為投資控股公司，並更名為眾聯投資控股，負責集團資源整體規劃及智慧零售投資布局。

三商家購表示，本次分割基準日暫定為2027年1月1日，轉型後眾聯投控股票代號仍為2945，並將依相關規定向主管機關申請維持繼續上市資格。

三商家購表示，分割完成後，富達零售將專注於零售通路品牌經營，實體通路除原來經營之便利商店OKmart及智能販賣機OKmini外，將新增「美廉社」、「心樸市集」、「美廉便利架」等三個實體通路品牌，線上通路則包含「Go美廉」等。

三商家購表示，本次業務分割及轉型為投資控股公司，屬既有集團組織架構之重組與調整，對三商家購股東現有之股東權益並無影響，未來組織分工將更加明確，除富達零售於本次分割後專注於零售通路品牌之資源整合與擴展外，購達行銷將聚焦於物流業務經營，首要目標為積極提升物流配送效率並逐步發展第三方物流服務；三友藥妝則負責藥妝通路拓展；寵物好事則持續深耕寵物食品及用品販售領域。

三商家購指出，本次組織調整後，預期集團管理效能與營運效率將可獲進一步提升，旗下各事業體各自分工，專注於各自領域經營。未來將以策略投資或合資方式納入策略合作夥伴，加速擴大零售經營規模及提升經營績效。