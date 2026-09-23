嘉晶矽光子應用搶手！鍺矽磊晶能見度到後年 明年擴產仍跟不上客戶需求

磊晶廠嘉晶（3016）昨（22）日舉行法說會，董事長徐建華表示，本季已啟動調價，看好下半年營收、獲利將優於上半年。另外，目前矽光子相關鍺矽（Ge／Si）磊晶需求能見度已達2028年，明年產能規劃擴至目前的3.5至四倍，仍僅能滿足不到五成客戶需求，不排除持續擴產。

嘉晶搶攻AI商機，從功率元件延伸至光通訊，鍺矽磊晶成為成長新尖兵，總經理溫錦祥透露，相關產品今年第2季開始量產，當季營收較首季成長113%，目前「完全沒有訂單問題，而是產能跟不上客戶需求」。

溫錦祥說明，嘉晶的鍺矽磊晶主要應用於光通訊接收端的光二極體（PD），負責特殊磊晶製程，再交由客戶進行後續加工，這項業務技術門檻高、附加價值佳，毛利率優於一般磊晶產品，今年底營收占比可望達3%至5%，明年產能放大後，對整體營收及獲利貢獻將進一步提升。

嘉晶法說會重點

因應客戶需求快速攀升，嘉晶已提前布局設備，徐建華說，新產能今年下半年起陸續貢獻，不過，特殊磊晶設備供應有限、交期拉長，擴產速度仍追不上需求，後續將視客戶規畫評估新一輪投資，並同步推進其他潛在客戶導入。

報價方面，徐建華強調，今年第3季起依產品特性、客戶承受能力協商調整，部分客戶已完成議價，並非全面採取一致漲幅。

針對功率半導體應用，徐建華說，同樣受惠AI需求，嘉晶6吋氮化鎵（GaN）產能已連續四季成長，現階段產能滿載；碳化矽（SiC）則因日本IDM客戶第2季進入量產，帶動產能利用率上升，虧損大幅收斂；8吋矽磊晶也已滿載，新增產能預計明年開始貢獻。

嘉晶上半年投入約9億元資本支出，部分投資採與關鍵客戶分攤成本模式，降低擴產風險。嘉晶看好AI資料中心推升電源管理晶片、高階MOSFET及IGBT需求，預估AI相關營收占比將由2025年約17%，增至今年逾三成，2027年進一步突破四成，支撐中期營運成長的動能。