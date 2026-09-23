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全福眼科藥 拚國際授權

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

全福生技（6885）昨（22）日舉行法說會，說明治療神經營養性角膜炎（NK）新藥BRM424二期臨床主要評估指標數據優異，14名受試者在治療28天內達到50%角膜完全癒合。

全福生技董事長林羣表示，目標今年底前完成BRM424國際市場授權。

林羣說明，NK為罕見眼科疾病，美國盛行率約每10萬人21人（約6.6萬名患者）。現有唯一上市藥物Oxervate雖然有效，但存在藥價高昂、一天需給藥六次、須在-20℃嚴格冷鏈保存，且高達30%以上患者會產生劇烈眼痛而導致停藥等限制。再加上在保險給付有限之下，病人很難長期使用。

林羣強調，從目前市場規模來看，NK眼藥市場傳統預估約為8億至9億美元，但是Oxervate的銷售額其實已突破10億美元，顯示實際市場需求可能比原先預估更大。更重要的是，BRM424的價值不只在於治療NK。眼部神經能否重新生長，一直是眼藥研發領域極難突破的課題。

藥價 藥物 法說會

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