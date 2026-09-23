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三商家購組織轉型 邁大步

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

三商家購（2945）昨（22）日宣布啟動組織轉型，董事會通過公司分割案，將美廉社、心樸市集、美廉便利架及Go美廉等零售通路業務，移轉給持股100％子公司富達零售。

三商家購昨召開重大訊息說明記者會，由董事總經理邱光隆及財務長暨代理發言人劉晏秀共同說明。

三商家購表示，未來公司將轉型為投資控股公司，並更名為「眾聯投資控股」，負責集團資源整合、策略投資及智慧零售布局。

本次分割基準日暫定為2027年1月1日，分割營業價值預計為2.5億元，三商家購將換取富達零售新發行普通股2,500萬股。相關議案預計於今年11月18日召開股東臨時會討論。完成轉型後，眾聯投控股票代號仍為2945，並將依法申請維持上市資格。

三商家購表示，此次調整屬於集團內部組織重整，不影響現有股東權益，主要目的在於明確劃分各事業體職能，提升資源運用與營運管理效率。

分割完成後，富達零售將成為集團零售通路營運主體，統一整合零售品牌與通路資源。

集團其他事業也將進一步專業分工。其中，購達行銷聚焦物流業務，除提升配送效率，也將逐步發展第三方物流服務；三友藥妝負責藥妝通路拓展；寵物好事則持續經營寵物食品與用品市場。

美廉社 物流

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