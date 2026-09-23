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中華車搶市 推新休旅車
中華車（2204）MITSUBISHI旗艦SUV ALL NEW OUTLANDER昨（22）日正式在台上市。本次導入的最新左駕1.5T 48V車型，甫於2026年第1季在美國市場上市，台灣市場亦緊接其後導入，可望成為中華車第4季營收成長的重要動能。
脫離民俗月後，各家車廠開始積極發表新車款，包括之前裕日車的e-POWER X-Trail發表，以及昨日中華車的OUTLANDER新款，此外和泰車旗下的皇冠車系也將在10月正式發表，車廠藉由新車款上市刺激買氣，這也是第4季買氣的重要來源。
中華車強調最新左駕車款在台上市，展現日本原廠對台灣市場的高度重視。作為繼跨界休旅XFORCE後的又一重量級新車，ALL NEW OUTLANDER進一步完善品牌SUV產品布局。
中華汽車總經理曾鑫城指出，隨著產品力與通路戰力全面到位，ALL NEW OUTLANDER今年將挑戰600台銷售目標。
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