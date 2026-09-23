雲品尾牙業務 價量齊揚

雲品（2748）旗下尾牙業務呈現價量齊揚，總經理丁原偉表示，受惠今年經濟成長表現佳，尾牙訂席早在3月即開始搶訂，且科技業占比近八成，平均消費單價全面提升，每桌甚至出現2萬元的新高價，價格趨勢持續向上。

相較尾牙市場熱絡，婚宴市場則受到少子化及結婚對數下降影響，表現相對平淡，因應市場變化，雲品推出「幸福ALL IN」目前涵蓋君品Collection旗下北中南共12處宴會場域；丁原偉表示，每年婚宴市場都在萎縮，不僅整體桌數規模下滑，婚宴也呈現小型化趨勢，君品Collection目前承接婚宴平均約15桌，10桌以下家宴占比已達三成；面對市場結構改變，雲品將透過產品、場地及採購等集團優勢，提高單場婚宴效益。

丁原偉指出，為搶攻新人市場，雲品旗下君品Collection推出全新「幸福ALL IN」婚宴方案，串聯北、中、南12大婚宴據點及20家婚禮周邊品牌，導入一站式婚宴服務及「累進贈禮」機制，全年目標接下1,500場婚宴訂單，預估可創造逾5億元商機。