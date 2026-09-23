聽新聞
0:00 / 0:00

中鋼再生料鋼材報捷 今年前八月銷量年增五成

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導
中鋼董事長黃建智。聯合報系資料照
中鋼董事長黃建智。聯合報系資料照

中鋼（2002）推動高再生料鋼材布局傳捷報，讓再生料鋼材由一般工業用途進一步跨足汽車鈑金、電動車馬達、高強度扣件及車體結構等應用，帶動高再生料鋼品接單量逐年成長，去年全年達8.3萬公噸、年增68%，今年前八月已近7.4萬公噸，年增約五成。

中鋼表示，該公司以創新材料設計、製程優化及第三方驗證為三大推動方向，持續將再生料技術導入汽車用鋼，在提高再生料比例的同時，兼顧鋼材性能與品質穩定，提供下游客戶低碳材料選擇，協助汽車供應鏈因應綠色轉型需求。

自2021年起，中鋼逐步開發熱軋、冷軋、鍍鋅、電磁鋼及條線等高再生料鋼品，再生料含量從RC12延伸至RC90。以一般非RC鋼材為基準，RC30、RC60及RC90的溫室氣體排放約可分別降低15%、40%及76%，讓增加再生料不僅降低原生資源使用，也轉化為具體減碳效益。

在汽車鈑金應用方面，中鋼成功量產「IF汽車用鋼RC30」。IF鋼具有良好的延展性、成型性及表面品質，適合製作汽車內外板及複雜零件，但對鋼材純淨度要求相當高。中鋼透過煉鋼條件調整、精煉及數據控制，將再生料比例提高至30%，仍能維持產品品質，並於去年取得經濟部資源再生綠色產品認證。

面對新能源車發展，中鋼也將高再生料技術延伸至「電磁鋼捲RC30」。電磁鋼是電動車馬達鐵芯的關鍵材料，磁性表現直接影響馬達效率。中鋼透過原料選用及製程優化，在提高再生料比例下仍維持所需電磁性能，今年亦取得經濟部資源再生綠色產品認證。

在高強度車體結構用鋼方面，HX420LAD等級RC60鋼材也已具備穩定供應能力，在提高再生料比例下仍維持鋼材強度及加工需求，讓再生材料進一步跨入高附加價值汽車結構件領域。

中鋼 布局 材料

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

成運馬達明年攻北宜長途電巴客運 海外拚美日市場

輸歐鋼鐵關稅配額遭疑黑箱 經濟部：均徵詢業者意見後決定

豐興調漲鋼筋盤價

台扣件人才需求年增24.53% 技術斷層成隱憂

相關新聞

「2萬元股王」僅花7個月就讓股價翻倍 信驊四個驚豔

股王信驊昨（22）日一度攻上漲停板21,800元新天價，終場收20,905元，上漲1,085元，單日走勢改寫台股四大紀錄，包括首檔股價突破2萬元個股、盤中21,800元為史上最高價、盤中大漲1,980元為歷來個股最大上漲金額，以及僅花七個月股價從1萬翻倍至2萬元的「前無古人」紀錄。

前興櫃股王好猛 漢測上櫃首日漲2,480元

前興櫃股王漢測昨（22）日以每股2,250元轉上櫃，蜜月行情甜，盤中最高衝上4,995元，終場漲2,480元，漲幅110.2%、收4,730元，市值站穩1,500億元之上，中籤投資人若以收盤價賣出，一張可賺248萬元。

臻鼎完成8億美元海外可轉換公司債訂價 29日新加坡掛牌交易

臻鼎（4958）22 日順利完成第六次海外可轉換公司債訂價，募資總金額達8億美元（約新台幣252.24 億元），並預計於2026 年 9 月 29日發行，後於新加坡交易所掛牌。本次發行零票面利率之海外可轉換公司債，發行期間五年，

手機鏈四強 外資喊買

瑞銀證券在最新釋出的「智慧型手機產業」報告中指出，記憶體價格與供應將在2027年繼續壓抑智慧手機產業，預估明年智慧手機出貨量年減3%，2028年才重回成長軌道，估將年增2%。

技嘉首座算力中心 啟用

技嘉（2376）旗下技鋼昨（22）日宣布首座自有算力中心GAIFA（GIGABYTE AI Factory Accelerator）落腳土城。GAIFA是技鋼將伺服器、液冷、資料中心設計與建置經驗，整合至AI運算環境的重要驗證基地，強化技鋼在機櫃級AI基礎設施與AI資料中心整合領域的實務能力。

英業達擴產AI伺服器

代工大廠英業達（2356）昨（22）日代泰國子公司公告，將以24.38億泰銖（約新台幣23.24億元）採購設備及廠務工程，在泰國新廠房增加電力及水冷設備，新產能最快明年第1季底前啟用，為AI伺服器帶來全新成長動能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。