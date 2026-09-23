中鋼再生料鋼材報捷 今年前八月銷量年增五成

中鋼（2002）推動高再生料鋼材布局傳捷報，讓再生料鋼材由一般工業用途進一步跨足汽車鈑金、電動車馬達、高強度扣件及車體結構等應用，帶動高再生料鋼品接單量逐年成長，去年全年達8.3萬公噸、年增68%，今年前八月已近7.4萬公噸，年增約五成。

中鋼表示，該公司以創新材料設計、製程優化及第三方驗證為三大推動方向，持續將再生料技術導入汽車用鋼，在提高再生料比例的同時，兼顧鋼材性能與品質穩定，提供下游客戶低碳材料選擇，協助汽車供應鏈因應綠色轉型需求。

自2021年起，中鋼逐步開發熱軋、冷軋、鍍鋅、電磁鋼及條線等高再生料鋼品，再生料含量從RC12延伸至RC90。以一般非RC鋼材為基準，RC30、RC60及RC90的溫室氣體排放約可分別降低15%、40%及76%，讓增加再生料不僅降低原生資源使用，也轉化為具體減碳效益。

在汽車鈑金應用方面，中鋼成功量產「IF汽車用鋼RC30」。IF鋼具有良好的延展性、成型性及表面品質，適合製作汽車內外板及複雜零件，但對鋼材純淨度要求相當高。中鋼透過煉鋼條件調整、精煉及數據控制，將再生料比例提高至30%，仍能維持產品品質，並於去年取得經濟部資源再生綠色產品認證。

面對新能源車發展，中鋼也將高再生料技術延伸至「電磁鋼捲RC30」。電磁鋼是電動車馬達鐵芯的關鍵材料，磁性表現直接影響馬達效率。中鋼透過原料選用及製程優化，在提高再生料比例下仍維持所需電磁性能，今年亦取得經濟部資源再生綠色產品認證。

在高強度車體結構用鋼方面，HX420LAD等級RC60鋼材也已具備穩定供應能力，在提高再生料比例下仍維持鋼材強度及加工需求，讓再生材料進一步跨入高附加價值汽車結構件領域。