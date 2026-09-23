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宇隆機器人 出貨在望

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

宇隆科技（2233）機器人產品出貨在望，內部透露，北美人形機器人客戶近期已向該公司提出「規模龐大的預示量」，宇隆目前全力配合客戶需求打樣，若驗證順利即可朝量產出貨推進。

宇隆表示，隨客戶訂單與產能同步挹注，減速機及機器人相關業務可望快速超越汽車零組件，將躍升宇隆最大營運支柱。

宇隆目前超過七成營收來自汽車零組件，減速機、人形機器人等產品則歸類於工業應用及其他，營收占比尚不到一成。兩項業務現階段規模差距懸殊，但機器人專案正快速累積，一旦北美客戶完成驗證並啟動量產，將不只是增加單一產品訂單，更可能大幅改變宇隆的營收結構，使公司由傳統汽車零件供應商，加速轉型為機器人關鍵零組件廠。

在減速機產品方面，宇隆已有14件行星式減速機專案，其中十件進入送樣；諧波式減速機共有五件專案，也全數進入送樣階段，另有26件新產品持續開發。大量專案同時推進，顯示公司機器人布局已由技術開發走向客戶驗證，產品線也從單一零件擴展至多種機器人應用。

其中，北美人形機器人客戶釋出的預示量規模極大，成為宇隆後續成長最受矚目的題材。預示量雖不等同實際訂單，但代表客戶已提出未來需求規模，宇隆現階段的關鍵任務，就是完成打樣、驗證及量產準備。若後續順利轉為正式訂單，機器人業務將進入出貨放量期，成為推升營收與獲利的重要動能。

減速機是機器人關節的核心零組件，直接影響動作精度、穩定性及承載能力。

機器人 宇隆科技 營收

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