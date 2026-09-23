東聯（1710）擴大半導體材料布局，將爭取電子級二氧化碳（CO2）等產品取得半導體客戶直接認證，逐步由代理商間接供應轉向直接供貨。東聯預期，相關產品明年有望放量，目標2028年電子級化學品營收占比達10%。

東聯昨（22）日舉行法人說明會，由協理暨發言人俞瀛琁主持。他表示，目前半導體相關產品主要包括高純度CO2，以及DB、MEA、TEA等電子級溶劑原料，均透過代理商間接供應終端客戶。其中，部分成熟製程清洗用化學品已進入廣義半導體供應鏈並量產，其他產品則持續推廣及驗證。

電子級CO2是東聯爭取直接認證的重點。公司目前已是國內供應穩定且具大量供應能力的本土廠商，但仍以代理商為主要銷售管道。國內市場現以代理商自中國大陸進口價格較低的CO2，再於台灣純化後供貨為主，東聯將以本土生產及穩定供應能力爭取客戶認證。

東聯生產的DB、MEA及TEA則為國內獨家供應產品。2026年仍是電子化學品打底及驗證階段，半導體客戶驗證期約需12至18個月，依目前進度估算，明年可望進入放量期。目前電子級化學品及電子氣體營收占比仍為個位數。

至於傳統本業方面，乙二醇（MEG）市況轉佳，第2季MEG營收占比約四成，特用化學品及氣體合計約六成。東聯自第2季起營業淨利轉正，終結連續六季虧損，第2季稅後純益2,075萬元，每股純益0.02元。

MEG價格自8月起呈現向上走勢。觀察公司今年前八月營運狀況，虧損幅度已大幅減少。9月至目前為止，也延續第2季營運動能，預期第3季能維持獲利表現、對第4季也持樂觀看法。

俞瀛琁指出，MEG價格自8月起向上，主要因中東產品運輸困難，無法大規模流入中國大陸，使中國市場供應吃緊。東聯已提高兩岸MEG開動率，目前林園廠達90%、揚州廠達100%。

即使戰事告一段落，中東部分生產設備受損，恢復戰前供應水準至少仍需半年，短期內供應偏緊情況可望延續。近期EG及EO價格也較能反映上游原料成本，生產商獲利改善。東聯將以本業復甦支撐營運，同步推進半導體材料認證及商業化。