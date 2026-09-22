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誠品生活三招 衝消費動能

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

誠品生活（2926）周年慶活動火熱展開，隨實體消費回溫，誠品生活表示，現階段營運策略轉向提高既有商場坪效，透過獨家品牌、策展內容及會員經營三大引擎，將來客成長進一步轉化為消費動能。

誠品生活通路發展事業群副總經理林家賢表示，今年帶動人流的關鍵，包括引進全台獨家話題品牌、強化策展能力，以及提高熟客黏著度。其中，誠品生活武昌、誠品生活新店前八月人流均年增逾20%，顯示差異化店型與精準業種配置已開始發揮效益。

以武昌店為例，今年引進日本生活雜貨品牌3COINS、原宿潮流品牌WEGO台灣首店，以及日本服飾品牌思夢樂，開幕當月人流成長五成，19歲以下顧客更較去年同期倍增。此舉除擴大年輕客群，也有助改善過去百貨通路客層老化問題，並透過高話題品牌縮短招商培養期。

新店則受惠3C業種成長四成，反映誠品生活正依不同商圈調整商品組合，而非採取單一複製模式。後續西門店將引進Dairy Queen全台首家街邊店，南西店則布局Frédéric Malle、marimekko等品牌，持續以獨家性創造到店理由。

會員經濟也是下一階段營運重點。誠品生活已於台南推出「誠品會員聚所」，台中480近期接棒，台北亦在籌備中。藉由專屬空間及活動深化互動，可望提高會員停留時間、消費頻率與跨店使用率。

今年周年慶集結90家歐美日韓新品牌，並以指定支付最高40%回饋刺激消費，觀察重點是新客能否轉為會員、話題品牌能否形成常態業績，及既有據點坪效能否持續提升，這將決定營運能否由短期活動轉為穩定成長。

誠品 日本 策展

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