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東擎獲利猛 下月掛牌

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

工業電腦廠東擎（7710）預計於10月下旬掛牌上市。董事長李俊瑩昨（22）日表示，鎖定邊緣AI、工業資安防護與開放式自動化架構三大商機，受惠遊戲串流客戶大單，上半年稅後純益2.67億元，每股純益4.3元，獲利已超越去年全年度，看好2027年的業績展望。

東擎遊戲串流服務大型專案出貨，帶動上半年營收17.58億元，年增95%，接近2025年全年18.3億元水準。李俊瑩指出，該大型專案第一階段出貨預計9月底告一段落，客戶已釋出第二階段訂單，預計明年上半年出貨，加上邊緣運算等高附加價值產品陸續發酵，對明年營運樂觀看待。

東擎總經理曾瑛俊表示，今年推出搭載超微（AMD）平台的高算力邊緣運算設備AI Box，整合自主開發的知識管理軟體，主打免上傳雲端且保護地端數據機密的特點。目前產品進入日本、韓國、東南亞、歐洲與美國等地，有望成為推升明年獲利表現的明星產品。

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