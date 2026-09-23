稜研上市首日漲逾16%

稜研科技*-創（7812）昨（22）日在創新板以每股承銷價60元掛牌上市，首日漲幅16.67%，上漲10元，收70元。稜研近期布局全球毫米波市場，寬頻通訊、衛星、國防三大產品應用均將規模量產，攜手合作夥伴商Comtech，為搶進美國太空軍商機鋪路，看好明年天線模組貢獻營收可望破五成。

稜研董事長張書維與共同創辦人暨資深副總林決仁12年前創立稜研，主打毫米波通訊技術與解決方案，客戶廣布歐美亞與大洋洲，產品涵蓋毫米波研發與驗證儀器、樂高式相控陣列天線與次系統模組，應用於5G／6G、衛星與國防產業。

張書維表示，稜研要從產業的參與者，升級為關鍵的要角，成為產業裡被信任的一份子。目前鎖定毫米波及太空經濟兩大快速成長的市場領域。國際機構預估2030年全球毫米波技術市場規模將從2025年的45.2億美元，成長至2032年的205億美元；太空經濟規模將從20230年的6,300億美元，成長至2035年的1.8兆美元。

稜研關注低軌衛星應用從商業通訊、環境監測與科研，擴展至太空軍事範疇，業界分析，低軌衛星內含相控陣列天線，可能排除紅色供應鏈，台灣業者具非紅供應鏈優勢，較歐美同業更具製造能力，加上與全球四代衛星數據機供應商Comtech策略合作，Comtech是美國國防部關鍵合作商，為太空軍的潛在商機鋪路。