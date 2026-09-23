手機鏈四強 外資喊買

瑞銀證券在最新釋出的「智慧型手機產業」報告中指出，記憶體價格與供應將在2027年繼續壓抑智慧手機產業，預估明年智慧手機出貨量年減3%，2028年才重回成長軌道，估將年增2%。

品牌廠中，蘋果與三星表現相對具韌性，因此瑞銀建議擇優布局手機概念股。台廠中建議「買進」台積電（2330）、聯發科、日月光投控、鴻海，大立光則維持謹慎態度，給予「賣出」評級。

瑞銀證券亞太科技研究部門主管高多斯指出，對手機OEM廠而言，2027年記憶體採購挑戰可能會比2026年更嚴峻。記憶體製造商將繼續優先供應超大規模雲端服務商與AI客戶，因此記憶體供應明年可能成為更嚴重的瓶頸。

根據高多斯的基本情境預測，DRAM／NAND上漲周期至少延伸至2028年第2季／2027年第4季；預計到今年第4季，記憶體占旗艦與高階智慧手機物料成本（BOM）比重將大升至35%，低階產品更將占到56%。

有鑑於此，高多斯進一步下修2027年智慧手機出貨量預測至11.1億支，年減3%，低於先前預估的11.6億支，並首次預測2028年出貨量為11.3億支，年增2%，並維持2026年預測值不變，仍為11.4億支，年減10%。

高多斯認為，當前記憶體周期對OEM廠仍是重大挑戰，因為：一、成本上升將持續壓迫利潤率；二、售價調漲可能會對終端需求帶來額外下滑風險。長期來看，蘋果與三星擁有高階產品組合，表現相對具韌性。

在本次景氣低迷中，高階機型預計表現較好，高多斯認為蘋果及三星將繼續超越整體市場並獲取更多市占率，特別是iPhone鏈，預計2027年對蘋果而言，仍將是強勁的一年。