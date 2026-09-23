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技嘉首座算力中心 啟用
技嘉（2376）旗下技鋼昨（22）日宣布首座自有算力中心GAIFA（GIGABYTE AI Factory Accelerator）落腳土城。GAIFA是技鋼將伺服器、液冷、資料中心設計與建置經驗，整合至AI運算環境的重要驗證基地，強化技鋼在機櫃級AI基礎設施與AI資料中心整合領域的實務能力。
GAIFA以模組化機櫃級設計為核心，首期部署六座機櫃，涵蓋運算、儲存與網路，電力容量規劃達700kW，未來將視營運需求規劃後續階段擴充。
GAIFA規劃導入兩座輝達GB300 NVL72機櫃、一座搭載B300的G4L4-SD3-LAX7伺服器、搭載輝達RTX PRO 6000的XL44-SX2-AAS1伺服器，以及搭載超微（AMD）EPYC處理器的B683-Z80-LAS1液冷伺服器。
透過不同層級運算平台整合與共存，驗證從高密度機櫃級AI運算，到企業級AI推論與專業視覺運算等多元工作負載的部署能力。
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