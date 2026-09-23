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英業達擴產AI伺服器

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導

代工大廠英業達（2356）昨（22）日代泰國子公司公告，將以24.38億泰銖（約新台幣23.24億元）採購設備及廠務工程，在泰國新廠房增加電力及水冷設備，新產能最快明年第1季底前啟用，為AI伺服器帶來全新成長動能。

英業達在泰國設立產能已有數年時間，原先主要為筆電代工業務，隨著AI伺服器商機崛起，英業達在2025年利用泰國廠擴增新產能，目前投入伺服器L6規格量產。由於AI市場成長快速，英業達也在泰國廠快速擴增SMT新產能，完成製造量能多元布局。

英業達在AI伺服器及ASIC伺服器事業營運持續成長推動下，法人推估，英業達今年伺服器相關營收占比可望突破五成水準，且明年美系客戶開始擴大拉貨ASIC伺服器商機爆發，預期伺服器營收占比將有望衝高到六成左右，代表英業達全面邁入伺服器代工為主要業績來源的新世代。

英業達擴增全球產能，除了本次宣布的泰國新廠產能之外，今年中也擴大美國營運布局，先前於今年初啟用的德州新廠，加上專攻歐洲的捷克廠，在全球AI伺服器市場接單動能有機會持續升溫。

英業達近期公布8月營收832.68億元，月減7.6%，年增35.8%，今年前八月累計營收6,436.26億元，年增40.1%。

上半年合併營收4,701.68億元，稅後純益63.23億元，年成長62.4％，獲利為同期新高，因受惠於資料中心與AI伺服器需求強勁，每股純益1.76元。

第2季歸屬母公司業主淨利38.95億元，季增60.4%、年增77.8%，也是單季新高，每股純益1.09元。先前英業達在法說指出，上半年因整機櫃伺服器出貨比重拉高，營收被高價的晶片及零組件墊高，毛利率受影響。法人預期下半年出貨輝達、超微下一代GPU伺服器新產品，初期先以毛利率較高的L6為主，再轉進整機。

英業達 伺服器 泰國

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